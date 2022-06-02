Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/it3KFGnaVP
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