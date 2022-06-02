Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu 2009 yılında kuruldu. Derslerde siyasetten ekonomiye, kültürden sanata kadar birçok alanda eğitim verildi.

Geride kalan 16 dönemde yüzlerce kişi mezun edildi. Okulun 17'nci dönemi Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılacağı sertifika töreni ile Cumartesi günü tamamlanacak.

Siyaset ve Liderlik Okulunda Türk kültürünün ve tarihinin gençlere aktarılması hedefleniyor. Bugüne kadar farklı meslek gruplarından yüzlerce katılımcı uzman isimlerden ders aldı.

17'nci dönemin son dersini ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.

Program iki dönemden oluşuyor

Dersler MHP Genel Merkezindeki sınıflarda yapılıyor. Program güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşuyor. Eğitimler hafta sonları ücretsiz olarak veriliyor.