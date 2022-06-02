Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 13:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 32'si terörist 68 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Son 7 günde Edirne, Van ve Hatay hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 kişi hududu geçemeden yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, son 7 günde Edirne, Van ve Hatay hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 kişinin hududu geçemeden yakalandığını açıkladı.
Yakalanan kişilerden 16’sının FETÖ, 16' sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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