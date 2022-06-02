Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Hoekstra Ukrayna’daki son gelişmeler ile NATO’nun genişlemesini ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, dün de Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüşmüş ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele almıştı.