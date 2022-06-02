Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Hoekstra Ukrayna’daki son gelişmeler ile NATO’nun genişlemesini ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu, dün de Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüşmüş ve Ukrayna’daki gelişmeleri ele almıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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