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Gündem
TRT Haber 12.07.2024 18:17

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu duyurdu.


Açıklamada, bir askerin yaralandığı belirtilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'den başsağlığı mesajı

Talay için başsağlığı mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Talay'ın şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'daki ailesine ulaştı.

Yetkililer, şehit Talay'ın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Mehmet Talay'a şehadet haberini verdi.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bekar olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Talay'ın nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Talay'ın cenazesinin yarın Güneşler Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.

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