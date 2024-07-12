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İHA, TRT Haber 12.07.2024 17:26

Abdullah Güler: Emekli aylıkları için önümüzdeki günlerde toplantı yapacağız

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli aylıklarına yönelik bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceğini belirtti. Abdullah Güler, toplantıda ilgili bakanlıkların hazırlayacağı raporların ele alınacağını vurguladı.

Abdullah Güler: Emekli aylıkları için önümüzdeki günlerde toplantı yapacağız
[Fotograf: AA]

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi hakkında düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma ile ilgili sorularını da yanıtladı.

Bir çalışmanın mevcut olduğunun bilgisini veren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız” dedi.

Güler, toplantının yapılmadığını belirterek, "Her rakamın bir karşılığı var. Aramızda henüz konuşmadık" ifadelerini kulandı.

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