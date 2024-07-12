Çok Bulutlu 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.07.2024 16:30

Bakan Göktaş, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü.

Bakan Göktaş, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Senegal’in başkenti Dakar'da, Cumhurbaşkanı Faye tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Senegal basınına açıklamalarda bulunan Göktaş, ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için kararlılığımızı ifade ettik"

Görüşmede, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve davetini ilettiğini dile getiren Göktaş, "Görüşmemizde dost ve kardeş iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliği ile bölgesel konuları da ele aldık. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için kararlılığımızı ifade ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Afrika Kültür Evi Projesi" kapsamında, Dakar'daki El Sanatları Eğitim Merkezi'nin yeni atölyelerini açtıklarını hatırlatan Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) altıncı toplantısını da Dakar'da yapmak istediklerini belirtti.

Görüşmede Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da yer aldı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Senegal
Sıradaki Haber
TFF başkan adaylarını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu
17:42
Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak
17:35
Hamas: Netanyahu'nun yeni talepler ekleme çabaları anlaşmayı engellemeye yönelik oyalamadır
17:40
Abdullah Güler: Emekli aylıkları için önümüzdeki günlerde toplantı yapacağız
17:32
Gazze'de artık hiçbir yer güvenli değil
17:25
Ermenistan'da tarih dersleri değişiyor
PKK'nın yaraladığı, FETÖ'nün şehit ettiği oğlunun hasretiyle yaşıyor
PKK'nın yaraladığı, FETÖ'nün şehit ettiği oğlunun hasretiyle yaşıyor
FOTO FOKUS
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ