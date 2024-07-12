İstanbul Havalimanı'nda "direnişin" sergisi ziyarete açıldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde düzenlenen sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında Türk halkının iradesini gösteren, o geceye ilişkin bazı fotoğraflar yer alıyor.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazılan gecenin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Haktankaçmaz, 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "15 Temmuz gecesi, ruhunu Amerika'daki bir sümüklüye satan ama esasında birtakım ülkelerin yabancı servislerine, gizli servislerine satan hainlerin bu ülkenin geleceğine kastettiği gecedir. 15 Temmuz gecesi, bu ülkenin evlatlarının çıplak elleriyle tanklara, bu milletin boğazından kesip verdiği paralarla alınan uçaklardan atılan bombalara karşı çıktığı, göğsünü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siper ettiği ve buna engel olduğu gecenin adıdır." diye konuştu.

Hain darbe girişiminin 1000 yıllık Türk-İslam tarihinde eşi benzeri olmayan bir ihanet olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, herkesin bu ihaneti gelecek nesillere anlatmakla yükümlü olduğunu kaydetti.

"Yakın tarihimizde tüm mücadelelerden zaferlerle ayrıldık"

İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ise 15 Temmuz'un Türk milletinin kahramanlık destanını ve demokrasiye inancının gözler önüne serdiğini anlattı.

Türk milletinin azminin, kararlılığının ve bağımsızlık aşkının tarih boyunca defalarca kanıtlanmış bir gerçek olduğuna dikkati çeken Bilgen, şöyle devam etti:

"Tarihimiz boyunca egemenliğimize birçok müdahale edilmeye çalışıldı. Cumhuriyetimize ulaşmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşımız başta olmak üzere yakın tarihimizde tüm mücadelelerden zaferlerle ayrıldık. Bu zaferlerden en sonuncusunu ise 15 Temmuz gecesi yaşadığımız hain darbe girişimine karşı kazandık. 15 Temmuz gecesi milletimiz, demokrasisine ve bağımsızlığına kasteden darbecilere karşı verdiği mücadelede egemenliğine ve demokrasisine olan inancını en güçlü şekilde gösterdi. Milletçe gerçekleştirdiğimiz bu cesur ve onurlu duruş, tarihte çok az örneği bulunan bir mücadeleyi hafızalara kazıdı. Bugün 15 Temmuz'un o karanlık gecesinden doğan aydınlık sabaha şükranla bakıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize minnet duygularımızı sunuyoruz."

Bilgen, 15 Temmuz günü Türkiye'nin ikonik yapılarından olan İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılacağını sözlerine ekledi.

"Bu topraklar, bu devlet bize miras değil, bir emanet"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da 15 Temmuz'da devletin milli birliği, beraberliği ile demokrasinin hedef alındığını, milletin tek yürek olarak FETÖ/PDY'nin darbe girişimini bastırdığını dile getirdi.

Turunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve milletin bu konudaki bilinci sayesinde darbe girişiminin önlendiğine işaret ederek, "Bu topraklar, bu devlet bize miras değil, bir emanet. Ecdat, bize bedel ödeyerek bu toprakları, bu devleti emanet olarak bıraktı. Biz koruyacağız, gözeteceğiz. Bu devleti daha da yücelteceğiz. Bu milleti daha da yücelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Törene, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Parasız, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ferhat Dağıstan da katıldı.