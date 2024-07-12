15 Temmuz kahramanı: Vatanı koruma vakti uyumayın

Özgür Gençer, 31 yaşında, evli ve iki çocuk babasıydı. Darbe girişimini öğrenir öğrenmez sokağa koştu. Sabaha karşı evine döndü ama duramadı, "Vatan için, bayrak için" diyerek tekrar hainleri engellemek üzere sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde aldığı şarapnel parçası ile ağır yaralandı ve şehit oldu.

Gençer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğinde sosyal medya hesabından "Vatanı koruma vakti uyumayınnn" diyerek bir paylaşım da yaptı.

Şehit Gençer, şehadetinden tam bir ay önce randevu alarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etmişti. Ailesi o anlara ait fotoğrafları elinden bırakamıyor.

"Vatan için, bayrak için, namus için..."

15 Temmuz şehidimiz Özgür Gençer'in eşi Esra Gençer, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı;

Vatan için, bayrak için, devletim için dedi. Tekbirlerle çıktı. Çünkü eve geldiğinde sesi kısılmış tekbir getirmekten. Ben geldiğine şükrettim, sarıldım boynuma. Ondan sonra yemeğini yedi.

Ben duramıyorum gideceğim tekrar" dedi. Gitme dedim. "Hayır" dedi. "Sen, ben gitme, kim gidecek? dedi. Vatan için, bayrak için, namus için tekrar gideceğim ben dedi. Abdestini aldı. Abdestini alırken yanına gittim, hiçbir şey demedi. Kapıdan çıkarken hiç kimseye haber etme ben gelirim dedi.

"O gece oraya gitmesi bile şereftir, gururdur bizim için"

Darbe aldığı için 6'yı 20 geçe saati parçalanmış ve 6'yı 20 geçe de duruyor saati. Bütün müdahaleleri yapmışlar ama hiçbir şekilde kurtarılamamış. O gece oraya gitmesi bile bir şereftir. Bir gururdur bizim için. Ben gerçekten devletimin sahip çıkmasıyla daha bir kendime geldim. Çünkü yanlız olmadığımı hissettim ve hissettirildim.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Tayfun Uslu, Kurgu: Oğuzhan Uyar