Çok Bulutlu 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.07.2024 15:43

15 Temmuz kahramanı: Vatanı koruma vakti uyumayın

Özgür Gençer, hain darbe girişimine engel olmak için sokağa koşan binlerce vatan sevdalısından biriydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Gençer, son paylaşımında "Vatanı koruma vakti uyumayın" diye yazmıştı.

okuma süresi
Okuma süresi

Özgür Gençer, 31 yaşında, evli ve iki çocuk babasıydı. Darbe girişimini öğrenir öğrenmez sokağa koştu. Sabaha karşı evine döndü ama duramadı, "Vatan için, bayrak için" diyerek tekrar hainleri engellemek üzere sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde aldığı şarapnel parçası ile ağır yaralandı ve şehit oldu.   

Gençer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğinde sosyal medya hesabından "Vatanı koruma vakti uyumayınnn" diyerek bir paylaşım da yaptı.

Şehit Gençer, şehadetinden tam bir ay önce randevu alarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etmişti. Ailesi o anlara ait fotoğrafları elinden bırakamıyor. 

"Vatan için, bayrak için, namus için..."

15 Temmuz şehidimiz Özgür Gençer'in eşi Esra Gençer, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı;

Vatan için, bayrak için, devletim için dedi. Tekbirlerle çıktı. Çünkü eve geldiğinde sesi kısılmış tekbir getirmekten. Ben geldiğine şükrettim, sarıldım boynuma. Ondan sonra yemeğini yedi.

Ben duramıyorum gideceğim tekrar" dedi. Gitme dedim. "Hayır" dedi. "Sen, ben gitme, kim gidecek? dedi. Vatan için, bayrak için, namus için tekrar gideceğim ben dedi. Abdestini aldı. Abdestini alırken yanına gittim, hiçbir şey demedi. Kapıdan çıkarken hiç kimseye haber etme ben gelirim dedi.

"O gece oraya gitmesi bile şereftir, gururdur bizim için"

Darbe aldığı için 6'yı 20 geçe saati parçalanmış ve 6'yı 20 geçe de duruyor saati. Bütün müdahaleleri yapmışlar ama hiçbir şekilde kurtarılamamış. O gece oraya gitmesi bile bir şereftir. Bir gururdur bizim için. Ben gerçekten devletimin sahip çıkmasıyla daha bir kendime geldim. Çünkü yanlız olmadığımı hissettim ve hissettirildim.

Haber: Aynur Bayram
Kamera: Tayfun Uslu, Kurgu: Oğuzhan Uyar 

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi
Sıradaki Haber
Bakan Güler: Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu
17:42
Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak
17:35
Hamas: Netanyahu'nun yeni talepler ekleme çabaları anlaşmayı engellemeye yönelik oyalamadır
17:40
Abdullah Güler: Emekli aylıkları için önümüzdeki günlerde toplantı yapacağız
17:32
Gazze'de artık hiçbir yer güvenli değil
17:25
Ermenistan'da tarih dersleri değişiyor
PKK'nın yaraladığı, FETÖ'nün şehit ettiği oğlunun hasretiyle yaşıyor
PKK'nın yaraladığı, FETÖ'nün şehit ettiği oğlunun hasretiyle yaşıyor
FOTO FOKUS
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ