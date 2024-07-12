Motokurye üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayeti davasında karar

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta, çalıştığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için gittiği sokakta yanına gelen E.Ö, tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polislerce yakalanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ö. ile babası O.Ö, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli Albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman, bazı dernek ve siyasi parti temsilcileri ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"Hem de vicdani bir karar verilmesini talep ediyorum"

Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyen baba Erol Akman da olaylarla hiçbir ilgisi olmayan, Anneler Günü'nde annesinin doğum gününü kutlamak isteyen bir çocuğun yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti.

Maktulün annesi Zuhal Akman, "Sadece Ata Emre değil, burada başkaca Ata Emre'lerin de hayatlarına dokunacak hem hukuki hem de vicdani bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Ata Emre Akman'ın annesi ve babasının konuşmaları sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Üst sınırdan ceza verildi

Mahkeme heyetince, sanık E.Ö'ye "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınır olan 24 yıl hapse mahkum edilmesi kararlaştırıldı.

Sanık E.Ö, ayrıca "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırıldı. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle 8 aya indirilen ceza, adli para cezasına çevrildi.

Mahkeme heyeti, oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan O.Ö.nün ise beraatına ve tahliyesine karar verdi.