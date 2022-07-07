Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2022
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/BOK4DG9sFP
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