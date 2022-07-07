Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."