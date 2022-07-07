Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İlişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık"

Bugün yaptığımız görüşmelerde ekonomi, yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Her geçen gün daha da derinleşen iş birliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı bu vesileyle bir kez daha teyit ettik. Sayın Başbakanın teklifi üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Bu da münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur.

"Malezya ile ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır"

Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız konumundadır. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde 50 artışla 3,5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. Mevcut ivme 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini kısa süre içerisinde yakalayacağımıza işaret ediyor.

"Birçok konuda dayanışmamızı artırma hususunda mutabık kaldık"

Serbest Ticaret Anlaşmamızın hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesinin ekonomik ve ticari bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu güncellemeyle hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme, mal ve hizmet ticaretini daha dengeli hale getirme imkanına kavuşacağız.

Yeni iş birliği modellerine ve yatırım projelerine ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma hususunda mutabık kaldık.

"Birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz"

Yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ın Malezya’da kullanıma sunulması dahil aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz.

Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk.

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