Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ı görevden uzaklaştırdı.
Mustafa Kayalar ile Mehmet Emin Yumuşak daha önce rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
İki isimle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir adım atıldı.
İçişleri Bakanlığı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında iki ismi görevden uzaklaştırdı.
Ne olmuştu?
Menderes Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç'in bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın 2018-2021 yılları arasındaki çöp toplama ve iş makinesi kiralama gibi ihaleleri kapsadığı belirtildi.
Zanlıların ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almakla suçlandığı aktarıldı.
Etiketler: İzmir
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