Mustafa Kayalar ile Mehmet Emin Yumuşak daha önce rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

İki isimle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir adım atıldı.

İçişleri Bakanlığı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında iki ismi görevden uzaklaştırdı.

Ne olmuştu?

Menderes Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç'in bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın 2018-2021 yılları arasındaki çöp toplama ve iş makinesi kiralama gibi ihaleleri kapsadığı belirtildi.

Zanlıların ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almakla suçlandığı aktarıldı.



