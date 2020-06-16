Pençe-Kartal Operasyonu'nun perde arkasına TRT Haber ulaştı. İşte o operasyonun ayrıntıları...

Vurulacak hedefler TSK ve MİT'in aylar süren çalışması sonucu tek tek belirlendi. Sivillerin operasyonda zarar görmemesi için çok hassas bir çalışma yürütüldü. Mahmur ve Sincar'da siviller kalkan yapmaya çalışan PKK başarılı olamadı.

İHA'lar hedef tespitinde kritik rol oynadı. Vurulan 81 hedef, istihbarat ekipleri ve İHA'lar tarafından belirlendi. Hedeflerin PKK'ya ait olduğu kesinleşince F-16'lar havalandı.

Pençe-Kartal operasyonuyla terör kampları tek tek vuruldu. 81 hedefin imha edildiği operasyon nasıl yapıldı? Hedefler nasıl belirlendi? Operasyonun perde arkasına TRT Haber ulaştı, detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/0ZfuHx9Olj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2020

Operasyon neden stratejik?

- Mahmur ve Sincar bölgesi ile Kandil'in de eş zamanlı vurulması örgütte şok etkisi yarattı.

- Kandil'de silah ve mühimmat depoları vuruldu.

- Mahmur'da bombalı drone eğitimi veren merkez imha edildi.

- Terör örgütünün ikinci Kandil yapmak istediği Sincar'da örgütün sözde karargahları yok edildi.

Iraklı aşiretlerden operasyona destek

Bölgedeki aşiretler de ortak açıklama yaptı. Operasyona aşiretlerden destek geldi.

Aşiretler, özellikle PKK terör örgütünün bölgeden bir an önce çıkarılması gerektiğini, bölge için tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Terör örgütüne karşı düzenlenen Pençe-Kartal operasyonuna Iraklı aşiretlerden destek açıklaması geldi. Detayları @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan aktardı. pic.twitter.com/pdfHOjSu47 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2020

Sincar’da PKK’ya ait hapishaneler bulunduğunu, kadınların ve çocukların bu hapishanelerde işkenceye uğradığını belirttiler.

Ayrıntılar geliyor...