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Pençe Kaplan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Haftanin'de devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
Paylaşımda, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.
Etiketler: son dakika pençe kaplan haftaninSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:04
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