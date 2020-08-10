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Yılın ilk 7 ayında terör örgütüne büyük darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 62'si üst düzey 474 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı.
Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü;
Vatandaşları koronavirüs konusunda uyarmak için yarın yurt genelinde yüksek yoğunluklu denetimler geçrekleştireceğiz.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:07
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