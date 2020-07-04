Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kaplan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Pençe Kaplan Operasyonuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
3 PKK’lı teröristin 3 AK-47 tüfek, 1 M-16 tüfek, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Paylaşımda ele geçirilen mühimmatların fotoğraflarına da yer verildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:57
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