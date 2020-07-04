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İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
[Fotoğraf: AA]
Enflasyon verileri açıklandı. Haziran'da enflasyon yüzde 1,13 arttı, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Memur ve emeklilerin alacağı zam da netleşti. Temmuzda yüzde 5,75 zam yapılacak. İşte en düşük maaş tutarları.
Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. 3 milyon memur, 13 milyon emekli temmuzda maaşlarını zamlı alacak.
TÜFE Haziran ayında yüzde 1,13 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu.
Toplu sözleşmede ilk 6 ay için belirlenen yüzde 4'lük zam oranı aşıldı. Yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı oluştu.
Memur ve emeklilerinin maaşına temmuz ayında yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri de aynı oranda zam alacak.
Temmuz'da maaşlar netleşti
Buna göre, en düşük memur maaşı 4 bin 305 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşi ise 2 bin 812 lira olacak.
Esnaf Bağ-Kur emekli maaşı 1901, Tarım Bağ-Kur emekli maaşı 1500, 2008 öncesi SSK emekli maaşı ise 2252 liraya yükseldi.
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