Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 150 metrelik mağara imha edildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, PKK’lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haftanin'deki Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren komandolar, teröristlerce kullanılmak üzere geliştirilen doğal bir mağara tespit etti.
Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.
PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel komandolarca kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: tünel Pençe-Kaplan OperasyonuSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:43
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