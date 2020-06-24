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Bakan Soylu: TBMM bir kara lekeyi daha sildi
İçişleri Bakanı Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi. Alınan Yassıada kararları dün için mühim olmakla birlikte asıl geleceğimize doğru tarih bırakmaktır. Yaşasın milli irade, yaşasın demokrasi."
Türkiye Büyük Millet Meclisi— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 24, 2020
Demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi...
Alınan Yassıada kararları dün için mühim olmakla birlikte asıl geleceğimize doğru tarih bırakmaktır.
Yaşasın Milli İrade
Yaşasın Demokrasi
Etiketler: Yassıada yargılamaları tbmm süleyman soylu hukuki dayanakSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:31
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