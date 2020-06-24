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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
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