Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından camiler, sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Vakit namazları cemaatle kılınabilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadesini kullanmıştı.

Ankara'da ilk sabah namazı kılındı

Hacı Bayram Veli Camisi'ne sabah namazını kılmak için gelen vatandaşlar belirtilen kurallara uyarak ibadetini yaptı. Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

İstanbul'da cemaatle ilk sabah namazı kılındı

İstanbul'daki camiler, sabah namazı için COVID-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi. Vatandaşlar Eyüp Sultan Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi.

Şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken bazı vatandaşların ağladığı görüldü. Erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde saf tutarak sabah namazını kıldı. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Bir dönem başkentliğini yaptığı Osmanlı'dan izler taşıyan şehirde, salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı, selatin camilerinden Bursa Ulu Camii'de de eda edildi.

Edirne'de sosyal mesafeye dikkat edildi

Edirne'nin simge camisi Selimiye Camii'ne gelen vatandaşlar da 1,5 metre aralıklarla sosyal mesafe kuralına uyarak, maskeyle namaz kıldı.

Mersin'de sabah namazı kılındı

Mersin'de de vatandaşlar, sabah namazını kentin en büyük camisi olan Muğdat Camii'nde kıldı. Maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde ibadetlerini gerçekleştirdi.