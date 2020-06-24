Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımda, ''Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık'' sözlerine yer verdi.

81 ilimizin il sağlık müdürleriyle yaptığımız toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. Koronavirüse karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmelerimizi yaptık. pic.twitter.com/bUS7bqdh7l — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2020

COVID-19'a karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmeler de yaptıklarını anlatan Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin görseller de paylaştı.