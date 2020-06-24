Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında İran istikametinden taciz ateşi açıldı.

Taciz ateşi sonucu yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak şehit oldu.