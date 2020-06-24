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Hakkari'de 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında İran istikametinden taciz ateşi açıldı.
Taciz ateşi sonucu yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak şehit oldu.
June 24, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 09:07
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