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AK Parti'den partilere 'baro paketi' ziyareti
AK Parti, baro teklifi ile ilgili olarak muhalefet partilerini ziyaret ediyor. Grup başkanvekilleri ilk olarak CHP'nin kapısını çaldı. Sırada HDP ve İyi Parti ziyaretleri var.
AK Parti, barolarla ilgili düzenlemeyi istişare etmek için muhalefet turuna çıktı.
Grup başkanvekilleri ilk olarak saat 14.00'te CHP'li muhataplarıyla bir araya geldi.
Heyet, 15.00'te HDP'yi, 16.00'da da İyi Parti'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde siyasi partilerin öneri ve eleştirileri not edilecek.
Baroların yönetim yapısına yönelik önemli değişiklikler getiren teklif 27 maddeden oluşuyor. Teklifte, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası var.
Etiketler: CHP baro paketi AK PartiSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 15:14
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