AK Parti, barolarla ilgili düzenlemeyi istişare etmek için muhalefet turuna çıktı.

Grup başkanvekilleri ilk olarak saat 14.00'te CHP'li muhataplarıyla bir araya geldi.

Heyet, 15.00'te HDP'yi, 16.00'da da İyi Parti'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde siyasi partilerin öneri ve eleştirileri not edilecek.

Baroların yönetim yapısına yönelik önemli değişiklikler getiren teklif 27 maddeden oluşuyor. Teklifte, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası var.