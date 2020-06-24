Haber Giriş: Kaynak: DHA
5 milyon 230 bin öğrenciye tatil kitapları ulaştırılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 1,2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin tatil kitaplarıyla ilgili olarak, "22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1,2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin yaz tatilili kitaplarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, "22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.
Etiketler: ziya selçuk Milli Eğitim BakanıSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:36
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