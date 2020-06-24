Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul 1,2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin yaz tatilili kitaplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, "22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak" dedi.