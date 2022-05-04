Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kaplan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/H97yg6yDF1
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