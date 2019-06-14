Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bir önceki gün 45 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48 oldu.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/g2Ri0Zbnyr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber