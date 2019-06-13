Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'yle ilgili partilere bilgi vermek için Meclise geldi.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığına geçen Akar, daha sonra CHP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu. Akar, burada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü. Görüşmede, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar da yer aldı.

Hulusi Akar'a, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile teklifin imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, "Gerekli görüşmeleri yaptık, gerekli bilgileri verdik arkadaşlarımıza. Sorularını aldık" dedi.

"Kanun teklifinde bir değişiklik söz konusu olacak mı?" sorusuna Akar, "Hayır, gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok" cevabını verdi.

"Haftaya devam edecek"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ziyareti ilişkin "Görüşme karşılıklı anlayış içinde geçti. Önümüzdeki hafta askerlik yasasının görüşmeleri devam edecek" dedi.

Özkoç, Bakan Akar'ın, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin CHP'nin Meclis Grubunu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatan Özkoç, önemli bir teklifin ele alındığını, milletin gözünün TBMM'de olduğunu belirtti.

Daha önce hem iktidar partisiyle hem de muhalefet partileriyle kendi aralarında görüşmeler yaptıklarını aktaran Özkoç, "İktidar partisinden, 'Milli Savunma Bakanımızın grupları ziyaret ederek bu konuda bir bilgilendirme yapması söz konusudur' denilince 'hay hay ' dedik" ifadesini kullandı.

CHP'nin Milli Savunma Komisyonu üyeleriyle Milli Savunma Bakanı Akar'ı ağırladıklarını söyleyen Özkoç, "Herkes öncelikle şunu bilsin; kapalı kapılar ardında, milletimizden gizli konuşulmuş hiçbir şey yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde şeffaf şekilde konuşuluyor" dedi.

"Kaygılarımızı paylaştık"

Bakan Akar ile 1,5 saat süren görüşmenin, daha önce kamuoyuyla kendi kaygıları olarak paylaştıkları görüşlerin bir bütünü olduğunu dile getiren Özkoç, şöyle konuştu:

"Bunun dışında herhangi bir şey konuşulmuş değildir. Konuştuğumuz temel şeyler; askerlik süresindeki kısaltma, ordunun savunma gücünde bir tahribat yaratır mı? Bununla ilgili cevapları aldık. Askerlik süresinin Cumhurbaşkanı tarafından 6 aydan daha aşağı yani yarıya düşürülme yetkisinin söz konusu olmaması gerektiğini söyledik. 45. Madde'de Genelkurmay Başkanı'nın teklifinin olmasının muhakkak önemli olduğunu kendilerine ilettik."

Bu kanun teklifine yetiştirilemezse bile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehitlerin yakınlarına bir ev verilmesinin önemli olduğunu söylediklerini aktaran Özkoç, uzman çavuşlar, uzman erbaş ve erlerin yasalarla ilgili sıkıntılarının da giderilmesini talep ettiklerini bildirdi.

"Türkiye'nin itibarına yakışır bir cevap verilsin"

Görüşmede, özellikle iki konuyu Bakan Akar'a arz ettiklerini söyleyen Özkoç, "Biri, biliyorsunuz Amerika'dan gelen ve hepimizin yüreğini sızlatan (ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Bakan Akar'a gönderdiği) bu mektuba Milli Savunma Bakanlığının bir an önce cevap vermesi gerektiğini, Türkiye'nin itibarına yakışır bir cevap olması gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bir de toplumun beklentisi var. 'Askerlik yasasıyla ilgili biz burada bilgileniyoruz ama sizin tarafınızdan toplumun bilgilendirilmesinin doğru olacağını', bunun da bir an önce yapılmasının uygun olacağını söyledik."

Görüşmenin karşılıklı anlayış içinde geçtiğini, Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin devam edeceğini belirten Özkoç, "Devam ederken söylediğimiz karşılıklı müzakerenin sonuçlarının yasaya ne kadar yansıdığını görerek adım adım ilerleyeceğiz. Bu konunun üzerindeki hassasiyetimiz devam ediyor ama görüşme gerçekten birbirimize anlayış içerisinde söylenebilecek bütün şeyleri söyleyerek neticelenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Tatmin edici cevaplar aldığımız maddeler var"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, "Çekincelerinize cevap alabildiniz mi?" sorusuna, "Evet, tatmin edici cevap aldığımız maddeler olduğu kadar, 'Görüşelim' dedikleri maddeler de var. O maddelerle ilgili gelecek hafta içinde adım adım ilerleyerek ne gibi düzeltmeler yaptılar, onları görerek biz de tavrımızı belirleyeceğiz" cevabını verdi.

"Kanun teklifinin çıkması durumunda güvenlik zafiyeti oluşacağı"na ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Özkoç, "Konunun üzerinde duruyoruz. Bu konuda Sayın Mehmet Ali Çelebi ile gelecek hafta içinde bir görüşme daha yapılacak. Bu konudaki zafiyet tereddütlerimizin kendileri tarafından giderilmesi için önümüzdeki hafta da bu görüşmeler devam edecek" dedi.

Özkoç, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Bakan Akar'a gönderdiği mektuba ilişkin soruya, "Mektubun içeriğiyle ilgili bazı konuları görüştük ancak burada açıklamam mümkün değil. En kısa zamanda Türkiye'nin itibarına, NATO müttefiki olarak duruşumuza uygun bir cevabın verileceğini ifade ettiler. Biz de teşekkür ettik" karşılığını verdi.

MHP Grubuna ziyaret

Buradan MHP grubuna geçen Milli Savunma Bakanı Akar'ın, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile görüşmesi başladı.

Görüşmede, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da hazır bulundu. Akar'a ise AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile teklifin imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Yeni Askerlik Yasası olarak adlandırdığımız çalışmayla alakalı gruplarımızın sorularını cevaplandırıyoruz, onlarla görüşüyor, konuşuyoruz, sorularını, görüşlerini dinliyoruz. Dolayısıyla bu yasanın mükemmel bir şekilde çıkmasına gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay ise "MHP olarak bu Askeralma Kanun Teklifi'ni tamamen destekliyoruz. Sayın Bakan'a verdiği bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grubu'na ziyaret

Bakan Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin İyi Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un da eşlik ettiği görüşme sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Akar, "Bugün gruplarımız ve partilerimizle yeni askerlik yasası çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bazı soruları oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Meclis, önümüzdeki günlerde inşallah çalışmalarını tamamlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine "Çalışmalarımız devam ediyor. Mektup gittiği zaman duyacaksınız" yanıtını verdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise Akar'ın, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi ile ilgili kendilerine bilgi aktardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bilgiler ışığında daha önceki tavsiye ve önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bu hafta sonu Genel Başkanımızın da bulunduğu toplantıda, Sayın Bakanımızın bize aktardıkları ile beraber yasaya ilişkin öneri ve tavsiyelerimizi tekrar düzeltip Meclisteki grup başkanvekilleriyle masaya yatıracağız. Salı günkü Meclis Genel Kurulu'nda tavsiyelerimizin ne kadarının yerine getirilip getirilmediğini görüp o tabloya göre hareket edeceğiz. Sayın Milli Savunma Bakanımızın bize anlattıklarından yola çıkarsak bu tavsiye ve önerilerimizin önemli bir kısmının yerine gelebileceğini düşünüyoruz."

Görüşmeye İyi Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ile İyi Parti'nin TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri de katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Kaynak: AA