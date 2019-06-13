Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında, Sancaktepe'deydi.

Yıldırım'a MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim çalışmaları hatırlatıldı, ortak bir program yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Yıldırım, "Şu an öyle bir planlama yok" yanıtını verdi.

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul'da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu" diyen Yıldırım, "Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"Herkes oy verdiği sandığa sahip çıkacak"

Binali Yıldırım, seçmenlere de seslenerek 'Sandığa sahip çıkın' çağrısı yaptı.

Yıldırım, "Sandığa sağlam bir şekilde sahip oluyoruz. Bakın bu sefer mazeret kabul etmiyorum. Herkes oy verdiği sandığa sahip çıkacak. Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz" dedi.

Esnaf ziyareti sırasında Binali Yıldırım'a çay ikram edildi. Çayı kıtlama içmesi, etrafındakilerin dikkatini çekti.

Esnaf Yıldırım'a "Başkanım çayı kıtlama içiyorsunuz?" diye sordu.

Yıldırım, "Erzincanlılar kıtlama içer de şeker çakma, kıtlama şekeri değil" cevabını verdi. Yaşanan diyalog hem Yıldırım'ı hem de orada bulunanları güldürdü.

Kaynak: TRT Haber