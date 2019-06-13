Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı'nda vaatlerini anlattı.

İmamoğlu, "Bilimsel verilerle uzmanlarla hızla bir durum tespiti yapacağız. İstanbul'un fotoğrafını çekip gerçekle yüzleşeceğiz, sonra taşın altına elini koyacak kenti bir bütün olarak ele alıp stratejik ve mekansal planlarını hep birlikte yapacağız" dedi.

İstanbul'da toplu ulaşımın 24 saat devam edeceğini belirten İmamoğlu, TEM Otoyolu'na megabüs yapacakları vaadinde bulundu.

İmamoğlu daha sonra Bağcılar'da vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: TRT Haber