Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Düzenlenen hava harekatı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/uqgGsnHseB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2019

Kaynak: TRT Haber