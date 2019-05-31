Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir F-4 uçağında Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle hasar oluştu.

İki pilotun uçaktan atladığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber