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F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu
31 Mayıs 2019 Cuma 09:30 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 09:45
Milli Savunma Bakanlığı, bir F-4 uçağının inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle hasar gördüğünü, iki pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir F-4 uçağında Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle hasar oluştu.
İki pilotun uçaktan atladığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber
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