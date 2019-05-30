Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet sisteminin önemine işaret eden Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir" diye konuştu.

Kaynak: AA