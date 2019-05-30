Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

3,5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınarak, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Bu bağlamda, Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen Pençe Harekatı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır" denildi.

"Doğu Akdeniz'de oldubittilere izin verilmeyecek"

MGK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaşlayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı'na aykırı olduğu, Astana ruhunu zedelediği belirtilmiş, yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelere temasların sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

Kıbrıs Adası ve çevresinde son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlığı bir kez daha teyit edilerek, bölgeye yönelik provakatif davranışlardan ve sorumsuz açıklamalardan kaçınılması gerektiği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslarası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin verilmeyeceğinin altı çizilmiştir.

Yeni Zelanda'da vuku bulan ırkçı terör saldırısnda olduğu gibi Sri Lanka'da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısının aynı şiddetle kınandığı, Türkiyenin; terörün dini, dili, ırkı, rengi olmadığı şeklindeki yaklaşımını ısrarla sürdüreceği, Sri Lanka halkının acılarını paylaştığı dile getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber