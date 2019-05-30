Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekâtı’nın planlandığı gibi başarılı şekilde sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda, PKK’lı teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP ve mayınların da bir bir tespit edildiği ifade edildi.

Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanısıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP’ler ile mayınları imha etmeye devam ediyor.

19 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirilmişti.

Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Zap bölgesine hava harekatı

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatı neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: AA