Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yaplan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.



Cumhurbaşkanımız görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani’yi tebrik etmiştir.