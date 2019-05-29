Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara başlatılan harekatla ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye bastı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen harekatta 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Komando birliklerinin PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü bölgede dün 9 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Pençe Harekatı'nda nokta hedefler dağ topları ile vuruluyor

Uzun menzilli ateş destek vasıtalarına ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları "Pençe Harekatı"nda komando birliklerini etkin şekilde destekliyor.

Sınır ötesindeki dev harekat hava desteği ile sürüyor

Taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri ile desteklenen Pençe Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan bölgedeki son görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Mehmetçiğin gece karanlığında bölgeye komandolarla indirme yaptığı görülüyor.

Kaynak: TRT Haber