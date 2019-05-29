Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

Paylaşımında, şunları söyledi:

"Haykırıyoruz! İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun! Fatih Sultan Mehmed'e ve şanlı ordusuna selam olsun."

Haykırıyoruz!

İstanbul’un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, “zulüm 1453’te başladı” diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul’un Fethinin 566. yılı mübarek olsun!

Fatih Sultan Mehmed’e ve şanlı ordusuna selam olsun — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Mayıs 2019

Kaynak: AA