Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.
Paylaşımında, şunları söyledi:
"Haykırıyoruz! İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun! Fatih Sultan Mehmed'e ve şanlı ordusuna selam olsun."
Haykırıyoruz!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Mayıs 2019
İstanbul’un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, “zulüm 1453’te başladı” diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul’un Fethinin 566. yılı mübarek olsun!
Fatih Sultan Mehmed’e ve şanlı ordusuna selam olsun
Kaynak: AA