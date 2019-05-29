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Torba teklif TBMM Genel Kurulu'nda

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:09 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:17

TBMM, köprülerden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve hurda araçlardaki ÖTV indirimi için mesai yapıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Kaynak: AA Etiketler: torba teklif yeni askerlik sistemi bedelli askerlik köprü cezaları ötv indirimi

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