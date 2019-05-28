Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, her köşeden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edeceğiz" dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...