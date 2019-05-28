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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör örgütleri ve destekçilerini ülkemizden temizleyeceğiz

28 Mayıs 2019 Salı 22:07 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 22:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, her köşeden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın." diye konuştu. Ayrıntılar geliyor... Etiketler: pençe operasyonu fuat oktay

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