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Yılbaşından bu yana yurt içinde 433 terörist etkisiz hale getirildi
28 Mayıs 2019 Salı 19:33 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 19:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye içerisinde 433 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı. Bu kadar basit. Nereden geldik? 1990 ile 2000'li yıllarda 12-15 bin terörist vardı. PKK denilen terör örgütünün adı bir daha anılmayacak, öyle darbeler indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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