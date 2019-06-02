Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden harekatta 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. https://t.co/c9sN1SBRXg#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/C9Q1NlfLXa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Haziran 2019

Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Bölgede operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Komandolar zorlu operasyon bölgesinde

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgesinde 3 bin metre rakımdaki komandoların zorlu görevinden bir kesiti paylaştı.

Komandolar -10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarla dolu olan operasyon bölgesinde görevlerini icra ediyor.

Savaş uçakları terör örgütünün üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor

Pençe Harekatı kapsamında savaş uçakları da terör örgütünün üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

Operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: TRT Haber, AA