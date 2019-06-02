Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 566’ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile ‘313 bin kişi ile Enderun Teravih Namazında Buluşuyoruz’ etkinliğine katıldı.

Yenikapı'da düzenlenen "Enderun Teravihi" etkinliği için iftar öncesi, Yenikapı Miting Alanı'na gelen binlerce kişiye iftariyelik dağıtıldı.

Mehter takımı konser verdi

İftar sonrası Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla Yenikapı Miting Alanı'na gelen vatandaşlar da güvenlik noktalarındaki aramaların ardından meydana alındı.

Teravih öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da alanda konser verdi.

Yüz binlerce hatmin duası yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınan teravihte, ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapıldı.

Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüz binlerce vatandaş yer aldı. Enderun Teravih Namazı için yüz binlerce insan açık havada saf tuttu.

Kaynak: AA, DHA