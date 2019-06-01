Milli Savunma Bakanlığınca, Bakan Hulusi Akar imzasıyla yayımlanan mesaj, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, Uzman Onbaşı Ali Yılmaz ve Ulaştırma Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğunu hatırlatan Akar, "Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, şehit askerlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Kaynak: AA