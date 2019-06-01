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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanlığına seçilen Özdemir'e kutlama
01 Haziran 2019 Cumartesi 17:01 - Son Güncelleme 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Nihat Özdemir'e tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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