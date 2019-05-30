Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara başlatılan harekatla ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye bastı.

3 günde 19 terörist etkisiz hale getirildi

27 Mayıs'ta başlayan harekatla 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

Komando birliklerinin PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü bölgede ilk gün 6 terörist, dün de 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pençe Harekatı'nda nokta hedefler dağ topları ile vuruluyor

Uzun menzilli ateş destek vasıtalarına ilave olarak, nokta hedeflerini vurma kabiliyetine sahip 7.5 x 18 mm'lik dağ topları "Pençe Harekatı"nda komando birliklerini etkin şekilde destekliyor.

Sınır ötesindeki dev harekat hava desteği ile sürüyor

Taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri ile desteklenen Pençe Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan bölgedeki son görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Mehmetçiğin gece karanlığında bölgeye komandolarla indirme yaptığı görülüyor.

2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti.

Saldırıda yaralanan 2 asker şehit oldu.

Avaşin-Basyan ve Metina'ya hava harekatı

Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: AA