Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının yapıldığı Kongre Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

#Ürdün’le ticari & ekonomik işbirliğimizi geliştirecek yeni bir anlaşma hazırlıyoruz. 2020’nin Karşılıklı Kültür Yılı olarak kutlanmasını istiyoruz. @AymanHsafadi pic.twitter.com/5szAp8Z8hN — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 29 Mayıs 2019

Ürdün ile ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirecek yeni bir anlaşma hazırlığında olduklarını belirten Çavuşoğlu, "2020’nin Karşılıklı Kültür Yılı olarak kutlanmasını istiyoruz." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 400 milyon Dolarlık #Türkiye-#Senegal ticaret hacmi hedefine ulaştık. Bu rakamı daha da artıracağız. Savunma sanayii, kültür ve eğitim alanlarında da işbirliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. #AmadouBa pic.twitter.com/VXJvZWKEOw — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 29 Mayıs 2019

Çavuşoğlu, Senegalli mevkidaşı Ba ile görüşmesine ilişkin paylaşımında ise "Cumhurbaşkanlarımızın (Recep Tayyip Erdoğan-Macky Sall) belirlediği 400 milyon dolarlık Türkiye-Senegal ticaret hacmi hedefine ulaştık. Bu rakamı daha da artıracağız. Savunma sanayii, kültür ve eğitim alanlarında da iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA