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Pençe-3 Harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi12 Eylül 2019 Perşembe 14:24 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 14:45
Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Eylül 2019
Kaynak: TRT Haber