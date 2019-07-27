Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine gerçekleştirilen Pençe-2 Harekatı başarıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı'nda komandoların bir yeraltı sığınağını tespit ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, sığınakta bir BKC makineli tüfek, bir AK 47 piyade tüfeği, bir Yaesu tipi büyük telsiz, bir el bombası, bin 142 adet 7,62 mm BKC mühimmatı, 403 adet 7,62 mm AK 47 mühimmatı, 120 adet 5,56 mm M16 piyade tüfeği mühimmatı, 15 adet dolu halde AK 47 şarjörü, iki Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bin 500 kilo amonyum nitrat bulundu

Ayrıca, başka bölgede yol kenarında üzeri naylon branda ile kapatılmış 30 çuval içinde bin 500 kilogram amonyum nitrat bulundu. Amonyum nitratın patlayıcı yapımında kullanıldığı biliniyor.

Ele geçirilen mühimmat ve amonyum nitrat çuvalları imha edildi.

Kaynak: TRT Haber